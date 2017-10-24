В матче Кубка лиги руководить «Эвертоном» будет тренер молодёжной команды

Руководство «Эвертона» определилось с тренером, который будет руководить командой в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с «Челси». Напомним, что накануне «ириски» отправили в отставку главного тренера Рональда Кумана.
В отсутствие рулевого командой в кубковой встрече с «Челси» будет руководить тренер «Эвертона» U23 Дэвид Ансворт. Об этом говорится на официальном сайте клуба. 44-летний специалист назначен временно исполняющим обязанности главного тренера.
Матч «Челси» — «Эвертон» состоится 25 октября. Начало – в 21:45 мск.
Стало известно, кого «Эвертон» больше всего хочет видеть новым главным тренером