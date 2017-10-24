Стало известно, кого «Эвертон» больше всего хочет видеть новым главным тренером

Руководство «Эвертона» считает кандидатуру бывшего главного тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля основной на должность нового наставника.
Накануне «Эвертон» объявил, что Рональд Куман покинул должность главного тренера команды. Скорее всего, исполняющим обязанности станет тренер молодёжной команды Дэвид Ансуорт. В текущем сезоне «Эвертон» под руководством голландца после девяти туров занимал место в зоне вылета из Премьер-лиги, находясь на 18-й позиции.
Как сообщает Mirror, мерсисайдский клуб уже начал предварительные переговоры с Тухелем. При этом отмечается, что 44-летний специалист может отказаться от должности, так как есть вероятность, при которой он в ближайшее время будет рассмотрен кандидатом на пост в «Баварии».
Ранее в СМИ сообщалось, что кандидатами на должность нового наставника «Эвертона» являются Карло Анчелотти, Дэвид Мойес, Шон Дайч, Крис Коулмен и Рафаэль Бенитес. Также свою кандидатуру предложил бывший игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз.