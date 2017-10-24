Президент «Марселя»: поведение фанатов в матче с «ПСЖ» неприемлемо

Президент «Марселя» Фрэнк Маккорт раскритиковал болельщиков клуба, которые во время матча 10-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (2:2) бросали посторонние предметы в нападающего парижан Неймара.
«Такое поведение неприемлемо. Спорт должен объединять людей. Болельщики создают невероятную атмосферу на стадионе на протяжении многих лет, но мы хотим быть уверены, что в будущем никто не будет сомневаться в том, стоит ли приходить на стадион вместе со своёй семьей и детьми», — цитирует Маккорта L’Equipe.
Неймар: в матче с «Марселем» фанаты кидали сок, булочки, я мог пообедать на поле