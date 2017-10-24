Экс-игрок «Эвертона» Невилл готов стать новым наставником мерсисайдского клуба

Бывший капитан «Эвертона» Фил Невилл выразил готовность занять освободившийся пост главного тренера в мерсисайдском клубе, сообщает BBC. Невилл, будучи игроком, провёл за «ирисок» более 250 матчей, а после окончания карьеры работал помощником главного тренера в «Валенсии».
Накануне «Эвертон» объявил, что Рональд Куман покинул должность главного тренера команды. 54-летний специалист работал с «ирисками» с 2016 года. В текущем сезоне «Эвертон» под руководством Кумана после девяти туров занимал место в зоне вылета из Премьер-лиги, находясь на 18-й позиции.
«Эвертон» объявил об увольнении Кумана с поста главного тренера