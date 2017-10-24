Вернблум стал рекордсменом РФПЛ по жёлтым карточкам в матчах с одной командой

Защитник ЦСКА Понтус Вернблум установил рекорд по жёлтым карточкам в чемпионатах России. Швед в 12 матчах против «Зенита» в чемпионатах России получил 12 предупреждений. Тем самым Понтус Вернблум стал абсолютным рекордсменом чемпионатов России по жёлтым карточкам в матчах с одной командой.
Прежний рекорд принадлежал Владиславу Радимову — 11 жёлтых карточек в 11 матчах против ЦСКА (1 за «Динамо», 3 за «Крылья Советов» и 7 за «Зенит»). Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
Из-за жёлтой карточки с «Зенитом», которая стала для Вернблума четвёртой в сезоне, 31-летний футболист пропустит матч 15-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».
Вернблум из-за перебора жёлтых карточек пропустит следующий матч ЦСКА в РФПЛ