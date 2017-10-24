Касильяс может покинуть «Порту» из-за финансового фэйр-плей

Вратарь «Порту» Икер Касильяс может покинуть свою команду в зимнее трансферное окно. Как сообщает El Pais, причиной могут стать проблемы португальского клуба с финансовым фэйр-плей.
34-летний футболист зарабатывает в «Порту» около € 5 млн в год, что намного выше средней заработной платы среди остальных игроков команды.
В текущем сезоне Касильяс провёл в чемпионате Португалии восемь матчей, в которых пропустил три мяча. Испанец выступает за «Порту» с 2015 года, когда перешёл из мадридского «Реала».
Касильяс был выведен из стартового состава «Порту» за использование телефона