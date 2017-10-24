Кокорин: со всеми тренерами, кроме одного, были хорошие отношения

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, отвечая на вопросы детей, рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру, а также о том, кто является его любимым игроков.
«Если брать российские, то в «Зените». Мой любимый клуб — «Барселона», но, чтобы тебя позвали в такой клуб или какой-то другой именитый, нужно много и усердно работать.
«Мой любимый футболист — Роналдо толстенький. Что касается того, кто лучший футболист сейчас, то про Роналду и Месси понятно. Мне очень нравится, как сейчас играет Неймар», — приводит слова Кокорина «Спорт день за днём».
Форварда сборной России спросили, кто является его любимым тренером. «Запомнился Андре Виллаш-Боаш, как человек и тренер, он очень хороший. В целом со всеми тренерами, кроме одного, были хорошие отношения», — отметил Кокорин.
На вопрос, сколько он зарабатывает, Кокорин ответил так: «Если бы тут не было камер, то я бы сказал. Можешь подойти после ─ я тебе отвечу на ушко».