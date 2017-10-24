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Каррера: вместо того чтобы попросить замену, Ещенко играл и ухудшил ситуацию

24 октября 2017, вторник. 18:19 Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что произошло с защитником красно-белых Андреем Ещенко в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром» (0:0). Ещенко был заменён на 53-й минуте и не готовится с командой к игре 1/8 финала Кубка России со «Спартаком-Нальчик».

«У Ещенко появилась проблема в игре с „Амкаром“ спустя 10 минут. Вместо того чтобы попросить замену, он играл до конца тайма, ухудшив свою ситуацию. На этой неделе он отдыхает, постараемся восстановить его до „Севильи“. Посмотрим, получится ли», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Итальянский специалист также рассказал, почему нападающий Луис Адриано и полузащитник Квинси Промес часть сегодняшней тренировки работали индивидуально.

«Присутствует некая усталость, потому тренировались индивидуально», — заявил наставник «Спартака».

«Спартак» готовится к матчу 1/8 финала Кубка России без Ещенко
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Андрей Ещенко Квинси Промес Луис Адриано Массимо Каррера Травмы — футбол
Новости. Футбол
24 октября 2017, вторник
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