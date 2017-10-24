Сычёв: братьев Миранчуков ждёт большое будущее

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв выделил полузащитника ЦСКА Александра Головина, а также хавбеков «железнодорожников» Антона и Алексея Миранчуков как самых талантливых молодых российских игроков.
«Из всех игроков, с которыми я когда-либо играл, выделю Лоськова. Безусловно, он был номером один. Из молодых сейчас выделяется Головин. Мне также очень нравится, как играют и прогрессируют братья Миранчуки. Нельзя не отметить прогресс этих очень самобытных ребят. Очень приятно, что эти два молодых человека, которые очень хорошо воспитаны и у которых правильное отношение к работе, уже являются лидерами «Локомотива». Это очень ценно и очень важно. Я считаю, что их ждёт большое будущее», — сказал Сычёв в эфире «Спорт FM».
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