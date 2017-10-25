Икарди: «Интер» должен был заканчивать матч с «Сампдорией» ещё в первом тайме

Нападающий «Интера» Мауро Икарди подвёл итоги матча 10-го тура Серии А с «Сампдорией» (3:2), в котором он оформил дубль. Нерадзурри по ходу встречи вели со счётом 3:0 и несколько раз попали в каркас ворот, но пропустили два гола.
«Я недоволен и даже немного зол. Мы три раза попали в штанги и перекладину. Всем нам, и мне в том числе, нужно поработать над реализацией. Должны были заканчивать этот матч ещё в первом тайме, потому что доминировали и имели хорошие моменты. Мы не имеем права так рисковать.
Знаем, чего можем добиться с таким замечательным составом, и гордимся этим. Но у нас впереди долгий путь, нужно продолжать работать", — приводит слова Икарди Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
«Интер» обыграл «Сампдорию» и возглавил таблицу Серии А