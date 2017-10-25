Мате Билич: Модрич – невероятный футболист, «Реал» знает, что делает

Бывший нападающий сборной Хорватии и хихонского «Спортинга» Мате Билич рассыпался в похвалах в адрес полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича. Билич считает, что в своё время «Королевский клуб» принял очень правильное решение, приобретя его соотечественника у «Тоттенхэм Хотспур».
«Лука уже не один год защищает цвета «Реала» и весьма прогрессировал за это время. Модрич – невероятный футболист, «Реал» знает, что делает», — приводит слова Билича Marca.
Хавбек сборной Хорватии пополнил ряды испанского гранда летом 2012 года, а цвета «Тоттенхэма» он защищал в течение четырёх лет.
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