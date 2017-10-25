Шмельцер: последние семь лет не нервничал так, как в матче с «Магдебургом»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер признался, что сильно нервничал в матче 2-го раунда Кубка Германии с «Магдебургом» (5:0). 29-летний футболист родом из Магдебурга и с 2001 по 2005 год выступал там за молодёжную команду.
«В матче с «Магдебургом» я нервничал так, как не делал этого последние пять, шесть, а то и семь лет. Играть здесь нечто особенное для меня. Было приятно вернуться в Магдебург. Не случайно они занимают второе место в третьей Бундеслиге. Это была непростая игра, а атмосфера просто великолепная. Но «Боруссия» была готова к этому и добились крупной победы», — цитирует Шмельцера пресс-служба «Боруссии».
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