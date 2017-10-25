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Шмельцер: последние семь лет не нервничал так, как в матче с «Магдебургом»

25 октября 2017, среда. 09:38 Футбол

Защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер признался, что сильно нервничал в матче 2-го раунда Кубка Германии с «Магдебургом» (5:0). 29-летний футболист родом из Магдебурга и с 2001 по 2005 год выступал там за молодёжную команду.

«В матче с «Магдебургом» я нервничал так, как не делал этого последние пять, шесть, а то и семь лет. Играть здесь нечто особенное для меня. Было приятно вернуться в Магдебург. Не случайно они занимают второе место в третьей Бундеслиге. Это была непростая игра, а атмосфера просто великолепная. Но «Боруссия» была готова к этому и добились крупной победы», — цитирует Шмельцера пресс-служба «Боруссии».

Кубок Германии. 2-й раунд
24 октября 2017, вторник. 21:45 МСК
Магдебург
Магдебург
0 : 5
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 – Кастро – 42, 0:2 – Исак – 47, 0:3 – Ярмоленко – 73 (пен), 0:4 – Бартра – 79, 0:5 – Кагава – 90
Гол Ярмоленко помог «Боруссии» Д выйти в следующий раунд Кубка Германии
Источник: Официальный сайт ФК "Боруссия" Дортмунд Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Марсель Шмельцер
Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
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