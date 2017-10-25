Пардью летом отказался возглавить киевское «Динамо»

Бывший главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» и «Кристал Пэлас» Алан Пардью летом отказался от варианта возглавить киевское «Динамо», сообщает The Independent. Кроме того, специалист отверг предложение из Китая и в настоящее время ждёт, когда возникнет вариант с клубом английской Премьер-лиги.
Летом нынешнего года руководство киевского «Динамо» приняло решение не продлевать контракт с Сергеем Ребровым, а на пост главного тренера команды был назначен Александр Хацкевич.
Отметим, что ранее Пардью сам сообщил, что хотел бы попробовать свои силы за пределами Англии.
Пардью: я бы хотел поработать за пределами Англии