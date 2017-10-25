Буффон: это мой последний сезон, но передумаю, если «Ювентус» выиграет ЛЧ

Сезон-2017/18 может стать последним в игровой карьере для вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Об этом 39-летний голкипер рассказал в интервью Sky Sport Italia. В то же время футболист отметил, что только одно событие может заставить его передумать.
«Это мой последний сезон. Я уверен в выборе, который делаю. Не боюсь будущего, тем более что я безмятежный человек. Один или два года не добавят ничего к тому, чего я уже достиг. Я искал причину продолжать играть. И единственная причина – Лига чемпионов. Если мы выиграем, я могу отложить завершение карьеры, ведь тогда нам предстоит сыграть на клубном чемпионате мира. Возможно, Щенсны позволит мне сыграть. Но думаю, что можно завершить карьеру и в следующем году, раз в команде есть такой вратарь», — сказал Буффон.