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«Зенит» в полном составе начал готовиться к матчу с «Локомотивом»

25 октября 2017, среда. 13:02 Футбол

Сегодня, 25 октября, футболисты «Зенита» в полном составе начали подготовку к домашнему матчу 15-го тура Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».

Утренняя тренировка началась в 10:00 мск и продолжалась около часа. Днём команда проведёт ещё одно занятие. «Зенит» продолжит тренироваться в ежедневном режиме до конца недели и в субботу отправится на предматчевый карантин, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Матч с «Локомотивом» пройдёт в воскресенье, 29 октября, и начнётся в 16:30 мск. После 14 туров «Локомотив» и «Зенит» делят 1-2-е места в таблице РФПЛ.

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Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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25 октября 2017, среда
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