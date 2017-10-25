«Зенит» в полном составе начал готовиться к матчу с «Локомотивом»

Сегодня, 25 октября, футболисты «Зенита» в полном составе начали подготовку к домашнему матчу 15-го тура Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
Утренняя тренировка началась в 10:00 мск и продолжалась около часа. Днём команда проведёт ещё одно занятие. «Зенит» продолжит тренироваться в ежедневном режиме до конца недели и в субботу отправится на предматчевый карантин, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Матч с «Локомотивом» пройдёт в воскресенье, 29 октября, и начнётся в 16:30 мск. После 14 туров «Локомотив» и «Зенит» делят 1-2-е места в таблице РФПЛ.
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