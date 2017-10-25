Нападающий «Зенита» Кокорин рассказал, кому завидует

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин на благотворительной встрече с детьми рассказал, кому завидует больше всего.
«Завидую тем людям, которым никуда не надо идти. Которые могут просто лежать и спать. После рождения ребёнка жизнь сильно изменилась. Это нереальные чувства. Желаю всем почувствовать такие эмоции», — рассказал Кокорин.
Также игрок сборной России назвал свой самый лучший матч в карьере.
«Много было хороших игр, сложно выделить одну. Последняя запомнилась со «Спартаком». Весь Петербург всегда радуется, когда обыгрываем «Спартак», — цитирует Кокорина „Комсомольская правда — Санкт-Петербург.
Кокорин хотел бы встретиться и пообщаться с Путиным