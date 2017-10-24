Кокорин хотел бы встретиться и пообщаться с Путиным

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, отвечая на вопросы детей, рассказал, с каким известным человеком он бы хотел встретиться и пообщаться лично. По словам 26-летнего форварда, этим человеком является президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Много таких людей… Наверное, если выбирать одного человека, то с Владимиром Владимировичем Путиным», — приводит слова Кокорина «Спорт день за днём».
Напомним, что ранее футболист сборной России в своём «инстаграме» поздравлял главу государства с днём рождения.
Кокорин: со всеми тренерами, кроме одного, были хорошие отношения