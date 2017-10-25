Фанаты «Лацио» бойкотируют матч с «Болоньей» из-за антисемитского скандала

Болельщики «Лацио» бойкотируют матч с «Болоньей» в 10-м туре итальянской Серии А из-за антисемитского скандала. После матча минувшего тура с «Кальяри» (3:0) ультрас «Лацио» оставили на трибуне болельщиков «Ромы» антисемитские граффити и изображения еврейской девочки Анны Франк в футболке «Ромы», чей дневник, описывающий гонения со стороны нацистов во времена Второй мировой войны, стал бестселлером.
В клубе приняли соответствующие меры, а игроки выйдут на разминку в футболках с изображением Анны Франк. Фанаты в знак протеста на матч не придут. Отметим, что самому молодому участнику антисемитской акции фанатов «Лацио» — 13 лет.
«Мы вынуждены отказаться от поездки на матч с «Болоньей», чтобы не участвовать в этом медиацирке последних дней. Наш обычный метод поддержки команды может быть неправильно истолкован теми, кто хочет ещё больше навредить «Лацио» и его поклонникам.
В такой момент мы призываем всех болельщиков «Лацио» не оставаться в стороне, напомнив, что для нас самое главное – это благо «Лацио», — говорится в заявлении.
Матч «Болонья» — «Лацио» состоится 25 октября. Начало – в 21:45 мск.