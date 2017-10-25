«Авангард» вышел в 1/4 финала Кубка России, не пропустив в третьем матче подряд

Курский «Авангард» стал третьим четвертьфиналистом Кубка России. В 1/8 финала подопечные Хасанби Биджиева в Тамбове обыграли одноимённый клуб — 2:0, не пропустив в третьем кубковом матче подряд.
Оба гола были забиты после перерыва. На 59-й минуте мяч в собственные ворота отправил Алексей Скворцов, а на 85-й минуте отличился Артём Федчук, установив окончательный результат.
В четвертьфинале «Авангард» сыграет против победителя пары «Ростов» — «Амкар». Матч состоится 25 октября. Начало – в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее в 1/4 финала вышли «СКА-Хабаровск», который обыграл «Динамо СПб» (2:0) и «Луч-Энергия», одолевший «Енисей» — 2:1.