«Луч-Энергия» обыграл «Енисей» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Определился второй четвертьфиналист Кубка России. Им стал аутсайдер ФНЛ «Луч-Энергия», который в 1/8 финала обыграл лидера Футбольной национальной лиги «Енисей». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась победой хозяев (2:1).
Счёт в матче на 19-й минуте открыл Сергей Пономаренко – 1:0. Гости сумели отыграться в начале второй половины. На 56-й минуте отличился Владимир Камеш. И всё же чаша весов склонилась в пользу «Луча». На 71-й минуте Антон Килин принёс победу своей команде – 2:1.
За путёвку в полуфинал «Луч-Энергия» поспорит с победителем пары «Тосно» — «Томь».
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