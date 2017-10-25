Гендиректор «СКА-Хабаровск»: выход в 1/4 финала Кубка — веха для нашего футбола

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов прокомментировал выход команды в четвертьфинал Кубка России. На стадии 1/8 финала хабаровчане обыграли «Динамо СПб» — 2:0.
«Первый тайм не совсем удался – на такие матчи команду настроить не так уж и просто. Когда мы играли в ФНЛ, главной задачей в 1/8 было привезти в город команду Премьер-Лиги. В таких матчах если проиграешь – ничего страшного, а вот если выиграешь – ты герой. Например, когда в прошлом году выбили из Кубка «Спартак», чувствовали себя героями. А тут мы сами были командой, которая играет в Премьер-Лиге, так что настроиться на клуб ФНЛ было не так уж и просто. К тому же график у нас не самый легкий. Но хорошо, что ребята всё же смогли преодолеть себя, а тренерский штаб в этом деле помог. Наше преимущество отражает счёт на табло. Перед матчем мы держали в голове, что если сейчас выиграем, то следующим соперником может стать команда из первого дивизиона. Там уж будет чуть попроще.
Главное, что для нашего клуба сегодняшняя победа стала историческим событием: «СКА-Хабаровск» впервые вышел в 1/4 финала российского кубка. Очередная веха для хабаровского футбола», — сказал Флегонтов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.