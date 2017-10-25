Поддубский: у «СКА-Хабаровск» есть желание пройти в Кубке России гораздо дальше

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал победу над «Динамо СПб» в матче 1/8 финала Кубка России (2:0).
«В первом тайме мы выглядели очень академично, скоростей не было. Тяжело настроить команду играть с соперником ниже классом. По первому тайму поняли, что в полсилы их не обыграть. Во втором тайме добавили. Повторили рекорд, но есть желание пройти дальше, гораздо дальше», — передаёт слова Поддубского корреспондент «Чемпионата» Вячеслав Гаврилов.
Выйдя в четвертьфинал Кубка России, хабаровчане повторили рекорд клуба. Последний раз команда доходила до 1/4 финала в 1963 году в Кубке СССР.
Точилин: «СКА-Хабаровск» спокойно может выйти в полуфинал Кубка России