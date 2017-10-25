Самедов рассказал, кого из футболистов РФПЛ хотел бы пригласить в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов дал интервью «Фратрии», в котором его спросили, кого из футболистов РФПЛ он хотел бы пригласить в команду. Самедов отметил полузащитника «Спартака» Александра Зуева, выступающего в нынешнем сезоне за «Ростов» на правах аренды.
«Мне очень нравится Саша Зуев. Понятно, что болельщики хотят видеть в составе топовых футболистов, но и свои воспитанники должны играть за команду», — сказал Самедов.
У Александра также поинтересовались, считает ли он нормальным трансфер нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн.
«Футбол сошёл с ума. Чтобы купить топового, но не звёздного футболиста, теперь надо выложить 60-70 млн», — ответил спартаковец.
«Ростов» объявил о переходе Зуева из «Спартака» на правах аренды