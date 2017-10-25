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Тренер «Луча-Энергии»: наша задача — попасть в еврокубки и там заработать деньги

25 октября 2017, среда. 18:05 Футбол

Главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк прокомментировал победу над «Енисеем» со счётом 2:1 в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.

«Вы прекрасно знаете, сколько у нас проблем, с чем мы боремся. За эту игру ребятам надо сказать большое спасибо. Это не касается денег, это гордость. Ребята сегодня боролись за „Луч“ и за Владивосток. Моё уважение.

Что прошли в Кубке дальше, то мотивация какая: давайте заработаем деньги через еврокубки. Почему нет? Раз другой дороги нет. Это смешно, но всё может быть, если будем стараться так, как сегодня. Мы сами себе поставили задачу — попасть в еврокубки», — сказал Хорняк на пресс-конференции.

В 1/4 финала соперником «Луча» будет победитель пары «Тосно» — «Томь».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Луч-Энергия
Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
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