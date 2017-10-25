Биджиев: игроки «Спартака-Нальчик» найдут свой шанс в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Спартак-Нальчик» (25 октября).
«Я долго работал в «Спартаке-Нальчик», мне близок и дорог этот клуб. Сегодня будем смотреть и болеть за команду из Нальчика. Нальчане сегодня встречаются с действующим чемпионом страны, матч будет тяжёлый. Уверен, что игроки «Спартака Нальчик» проявят характер, мастерство. Свой шанс они будут искать и найдут, но матч будет очень непростой.
Несмотря на то что в составе московского «Спартака» выйдут молодые игроки, москвичи остаются фаворитами. Нальчанам надо строго сыграть в обороне и искать своё счастье в контратаках и во время стандартных положений. Тогда у них будет шанс достигнуть успеха в этой игре», — сказал Биджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.