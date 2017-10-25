Максименко и Давыдов — в основе «Спартака» на игру со «Спартаком-Нальчик»

«Спартак» объявил стартовый состав на игру 1/8 финала Кубка России со «Спартаком-Нальчик». Форвард Денис Давыдов впервые с 1 декабря 2016 сыграет за красно-белых, место в воротах займет Александр Максименко.
«Спартак»: Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Пашалич, Глушаков (к), Мельгарехо, Педро Роша, Давыдов, Луис Адриано.
Запас: Селихов, Таски, Джикия, Щербаков, Рассказов, Промес, Фернандо, Бакаев, Самсонов, Попов.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России «Спартак» (Москва) — «Спартак-Нальчик». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.