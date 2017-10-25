Райт: Уолкотту пора уходить из «Арсенала»

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт выразил мнение, что форварду лондонцев Тео Уолкотту следует как можно скорее покинуть клуб.
«На мой взгляд, Уолкотту пора уходить из «Арсенала». Так будет лучше для него самого. Я не уверен, что у него есть будущее в «Арсенале», ведь он играет только в Лиге Европы и Кубках. Думаю, ему нужно двигаться дальше и подумать о смене клуба», — сказал Райт в эфире Sky Sports.
Действующий контракт Тео Уолкотта с лондонским «Арсеналом» действует до лета 2019 года.
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