Гиггз: не надо списывать Нильссон-Линделёфа со счетов из-за одной ошибки

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поддержал защитника «красных дьяволов» Виктора Нильссон-Линделёфа после матча 9-го тура АПЛ с «Хаддерсфилд Таун» (1:2).
«Один из игроков, который привлёк много критики, — это Виктор Нильссон-Линделёф, но его не надо списывать со счетов. Некоторые игроки приходят в Премьер-лигу и сразу дают результат, а вот другим нужно время. Вспомните Патриса Эвра, Япа Стама и Неманью Видича.
Вы выигрываете вместе и проигрываете вместе, нельзя списывать кого-то одного после первой ошибки, особенно если он не играл на регулярной основе. Ему просто нужно пройти через это», — цитирует Гиггза Sky Sports.
Шведский футболист, перешедший в «МЮ» минувшим летом из «Бенфики», вышел на замену в середине первого тайма вместо получившего травму Фила Джонса и допустил грубую ошибку в эпизоде со вторым голом «Хаддерсфилда».