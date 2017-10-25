Тренер «Спартака-Нальчик»: показали, что и во второй лиге можно играть в футбол

Главный тренер «Спартака-Нальчик» Сергей Трубицин прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка России с московским «Спартаком» (2:5).
«Мы готовились серьёзно. Уровень команд разный, но ребята показали, что и во второй лиге можно играть в футбол. Местами был хороший футбол, но «Спартак» есть «Спартак».
Быстрый гол «Спартака» во втором тайме повлиял в плане психологии, после него мы растерялись. Потом снова вошли в игру, но счёт был 3:1, потом 3:2 и мы физически просели. «Спартак» освежил игроков, и бороться в концовке было тяжело.
Жёсткая игра с нашей стороны? Это футбол. Бывало, и не так играют. «Спартак» тоже играл жёстко. Не было намерений ударить сзади, это просто единоборства», — передаёт слова Трубицина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.