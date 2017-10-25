Федун: с «Крыльями» будет непростой матч, Тихонов настроит своих игроков

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы над «Спартаком-Нальчик» (5:2) в 1/8 финала Кубка России поделился ожиданиями от следующей стадии турнира, где красно-белые сыграет с «Крыльями Советов», которых возглавляет экс-игрок московской команды Андрей Тихонов.
«Будет интересное противостояние, «Крылья Советов» прошли «Рубин». Это будет непростой матч. У всех бывших игроков «Спартака» всегда высокая мотивация. Андрей Тихонов будет настраивать игроков, игра будет тяжёлая. Но болельщики всё равно будут болеть за «Спартак», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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