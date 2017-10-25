Ребров: мы приходим на «Спартак», а не на «Севилью», ЦСКА, «Зенит», «Ливерпуль»

Вратарь «Спартака» Артём Ребров, в настоящее время восстанавливающийся после травмы, поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 1/8 финала Кубка России со «Спартаком-Нальчик» (5:2) и поздравил голкипера Александра Максименко с дебютом в первой команде.
«Этот день ты запомнишь навсегда. С дебютом!!! Молодец.
Всех красно-белых с победой. Спасибо всем за поддержку, особенно тем, кто пришёл на стадион. Ведь мы приходим на трибуны не только тогда когда приезжают «Севилья», ЦСКА, «Зенит», «Ливерпуль»… Мы приходим на «Спартак» (Москва)» — написал Ребров в «Инстаграме».
«Спартак» обновил антирекорд посещаемости в текущем сезоне