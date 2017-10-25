«Челси» обыграл «Эвертон» и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги

«Челси» одержал победу над «Эвертоном» в матче 4-го раунда Кубка английской лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В середине первого тайма счёт в матче открыл Антонио Рюдигер, забивший свой дебютный гол в составе синих. В концовке Виллиан удвоил преимущество «Челси». «Эвертон» отыграл один мяч усилиями Доминика Калверт-Льюина, но уйти от поражения не сумел.
«Челси» вышел в 1/4 финала Кубка лиги и узнает своего соперника после жеребьёвки, которая пройдёт в ближайшее время.