Каррера стал вторым иностранным тренером, проведшим 50 матчей у руля «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провёл 50-ю игру у руля команды. Юбилейным для итальянца стал матч 1/8 финала Кубка России со «Спартаком-Нальчик». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
Каррера — второй иностранный тренер, проведший 50 матчей у руля «Спартака», под его руководством у команды 30 побед, 11 ничьих и 9 поражений при разнице мячей 76-50. При Каррере «Спартаку» удалось впервые за 16 лет выиграть чемпионат России, а также впервые стать обладателем Суперкубка страны.
Среди иностранных тренеров «Спартака» больше матчей только у латвийца Александра Старкова — 52. Лидером по количеству встреч в должности главного тренера «Спартака» за всю историю клуба является Олег Романцев — 551.
На счету Старкова 25 побед, 16 ничьих, 11 поражений при разнице мячей 84-54. У Романцева 325 побед, 122 ничьи и 104 поражения, разница мячей — 1082-520.