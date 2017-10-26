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Гол Эрнани помог «Сент-Этьену» выйти в 1/8 финала Кубка лиги Франции

26 октября 2017, четверг. 01:21 Футбол

Во Франции состоялись матчи 1/16 финала Кубка лиги. «Сент-Этьен» вышел в следующий этап турнира по итогам гостевого противостояния со «Страсбургом». Хозяева вышли вперёд на 36-й минуте, гости отыгрались незадолго до финального свистка благодаря голу принадлежащего «Зениту» полузащитника Эрнани. В дополнительные полчаса соперники не сумели поразить ворота, в серии послематчевых пенальти преуспел «Сент-Этьен» (5:4). Один из голов также на счету Эрнани.

В другом матче турнира представитель Лиги 1 «Нант» в гостях проиграл занимающему последнее место в Лиге 2 «Туру», результат игры — 1:3.

Выход в 1/8 финала Кубка лиги по итогам игрового вечера оформили «Анже», «Амьен», «Ренн», «Метц» и «Тулуза».

Франция - Кубок лиги. 1/16 финала
25 октября 2017, среда. 22:05 МСК
Страсбург
Страсбург
1 : 1 5:4
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0 – Баокен – 36, 1:1 – Эрнани – 84
Франция - Кубок лиги. 1/16 финала
25 октября 2017, среда. 22:05 МСК
Тур
Тур
3 : 1
Нант
Нант
1:0 – Мигель – 5, 2:0 – Мансини – 6, 3:0 – Буазза – 19, 3:1 – Лима – 35 (пен)
Удаления: нет – Валонгва, 57
Франция - Кубок лиги. 1/16 финала
25 октября 2017, среда. 22:05 МСК
Анже
Анже
3 : 2
Нанси
Нанси
1:0 – Сисс – 12, 2:0 – Гийом – 17, 2:1 – Eler – 58, 2:2 – Dembélé – 59, 3:2 – Павлович – 90+3
Франция - Кубок лиги. 1/16 финала
25 октября 2017, среда. 22:05 МСК
Труа
Труа
1 : 2
Амьен
Амьен
0:1 – Конате – 40, 1:1 – Беллюгу – 49, 1:2 – Иельш – 80
Франция - Кубок лиги. 1/16 финала
25 октября 2017, среда. 22:05 МСК
Дижон
Дижон
1 : 2
Ренн
Ренн
1:0 – Саммаритано – 15, 1:1 – Хазри – 43, 1:2 – Эну – 87
Франция - Кубок лиги. 1/16 финала
25 октября 2017, среда. 22:05 МСК
Метц
Метц
1 : 0
Ред Стар
Париж
1:0 – Доссеви – 66
Франция - Кубок лиги. 1/16 финала
25 октября 2017, среда. 22:05 МСК
Тулуза
Тулуза
4 : 2
Клермон
Клермон-Ферран
1:0 – Мубандже – 21, 2:0 – Саного – 25, 2:1 – Дужимон – 29, 2:2 – Доре – 31, 3:2 – Градель – 39, 4:2 – Тойвонен – 58
Удаления: нет – Кавдански, 63
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дижон Метц Нанси Нант Труа Тулуза ФК Анже ФК Сент-Этьен ФК Страсбург Эрнани Азеведо Жуниор
Новости. Футбол
26 октября 2017, четверг
01:21 Гол Эрнани помог «Сент-Этьену» выйти в 1/8 финала Кубка лиги Франции
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