Гол Эрнани помог «Сент-Этьену» выйти в 1/8 финала Кубка лиги Франции

Во Франции состоялись матчи 1/16 финала Кубка лиги. «Сент-Этьен» вышел в следующий этап турнира по итогам гостевого противостояния со «Страсбургом». Хозяева вышли вперёд на 36-й минуте, гости отыгрались незадолго до финального свистка благодаря голу принадлежащего «Зениту» полузащитника Эрнани. В дополнительные полчаса соперники не сумели поразить ворота, в серии послематчевых пенальти преуспел «Сент-Этьен» (5:4). Один из голов также на счету Эрнани.
В другом матче турнира представитель Лиги 1 «Нант» в гостях проиграл занимающему последнее место в Лиге 2 «Туру», результат игры — 1:3.
Выход в 1/8 финала Кубка лиги по итогам игрового вечера оформили «Анже», «Амьен», «Ренн», «Метц» и «Тулуза».