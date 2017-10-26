Защитник «Милана» Калабрия доставлен в больницу после удара в голову

Защитник «Милана» Давиде Калабрия получил травму и был вынужден досрочно покинуть матч 10-го тура Серии А с «Кьево» (4:1). На 88-й минуте футболист получил удар в голову в результате игрового столкновения с Массимо Гобби, а затем неудачно приземлился на газон. 20-летнего игрока унесли с поля на носилках и в качестве меры предосторожности отправили в больницу с краниальной лицевой травмой.
Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, Калабрия не терял сознания и был в состоянии общаться с партнёрами по команде.
Фото с места событий можно посмотреть в официальном «твиттере» Серии А.
«Милан» прервал неудачную серию, разгромив на выезде «Кьево»