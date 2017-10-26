Российские клубы проявляют интерес к капитану молодёжной команды «Монпелье»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Монпелье» Амира Адуева, рассказал, насколько вероятно возвращение его клиента в Россию. 18-летний футболист юношеской сборной Франции родился в Грозном и имеет российское гражданство.
«Амир — молодой, перспективный футболист, который прошёл французскую футбольную школу, вызывается в юношескую сборную страны и при этом имеет российский паспорт. Исходя из этого, интерес клубов РФПЛ к нему неудивителен. Но есть несколько «но». Во-первых, Адуев — капитан молодёжного состава «Монпелье» и он очень важен для клуба. Во-вторых, интерес к нему проявляют не только в России, но и в других европейских лигах», — сказал Гаргаев в интервью «Известиям».
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