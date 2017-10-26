Фанаты «Зари» бросили бокал с жидкостью в получившего повреждение Степаненко

В ходе встречи «Зари» и «Шахтёра» в рамках 1/8 финала Кубка Украины (3:4 д.в.) фанаты луганского клуба выразили недовольство действиями на поле хавбека «горняков» Тараса Степаненко. Перед свистком на перерыв полузащитник ценой повреждения спас свою команду от гола, выбив мяч из пустых ворот и ударившись о штангу. Во время оказания помощи в Степаненко с трибуны был брошен пластиковый бокал с жидкостью.
Одноклубник Степаненко Ярослав Ракицкий поднял бокал с газона и отправил его обратно на трибуну.
Видео эпизода доступно для просмотра в «твиттере».
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