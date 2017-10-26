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Фанаты «Зари» бросили бокал с жидкостью в получившего повреждение Степаненко

26 октября 2017, четверг. 01:58 Футбол

В ходе встречи «Зари» и «Шахтёра» в рамках 1/8 финала Кубка Украины (3:4 д.в.) фанаты луганского клуба выразили недовольство действиями на поле хавбека «горняков» Тараса Степаненко. Перед свистком на перерыв полузащитник ценой повреждения спас свою команду от гола, выбив мяч из пустых ворот и ударившись о штангу. Во время оказания помощи в Степаненко с трибуны был брошен пластиковый бокал с жидкостью.

Одноклубник Степаненко Ярослав Ракицкий поднял бокал с газона и отправил его обратно на трибуну.

Видео эпизода доступно для просмотра в «твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Заря Шахтёр Донецк Тарас Степаненко Ярослав Ракицкий Болельщики — Футбол Травмы — футбол
Новости. Футбол
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