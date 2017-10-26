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Стартовал турнир среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя»

26 октября 2017, четверг. 10:20 Футбол

26 октября в большом манеже ФК «Локомотив» стартовал международный этап соревнований среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя», который продлится два дня, передаёт корреспондент «Чемпионата» Марианна Багдасарова.

В церемонии открытия приняли участие президент РФС Виталий Мутко, ректор РУДН Владимир Филиппов, президент «Локомотива» Илья Геркус, бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков и другие официальные лица. На мероприятии выступили спортивные и творческие коллективы РУДН, а также был поднят флаг соревнований.

Всего в соревновании участвуют 11 команд юношей и девушек в возрасте от 12 до 15 лет из 10 государств: Бразилии, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Латвии, Маврикия, Пакистана, Беларуси и России.

Стартовал турнир среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя»

Стартовал турнир среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя»

Фото: Championat.com
Стартовал турнир среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя»

Стартовал турнир среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя»

Фото: Championat.com
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Александр Кержаков Виталий Мутко Илья Геркус Фото
Новости. Футбол
26 октября 2017, четверг
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