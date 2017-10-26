РФС подал заявку на проведение матча открытия ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге

Российский футбольный союз подал заявку на проведение матча открытия чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил президент РФС Виталий Мутко.
«Мы подали заявку на проведение матча открытия ЧЕ-2020 и предложили Петербург. Готовы создать все необходимые условия. Болельщики этого заслужили. Стадион фантастический, его долго критиковали, но сегодня он один из лучших в мире», — сказал Мутко.
Напомним, что чемпионат Европы 2020 года впервые пройдёт в 13 городах, включая Санкт-Петербург. Также матчи чемпионата Европы примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт, Брюссель и Глазго.
Полуфинал и финал чемпионата Европы состоятся в Лондоне.
Жеребьёвка квалификации Евро-2020 состоится в декабре 2018 года в Дублине