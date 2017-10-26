Мутко: ужесточим меры, чтобы на ЧМ-2018 не спекулировали билетами

Российский футбольный союз ужесточит меры против спекулятивной продажи билетов во время чемпионата мира 2018 года. Об этом рассказал президент РФС Виталий Мутко.
«Что касается проекта об административной ответственности за незаконную продажу билетов на чемпионат мира 2018, то со спекуляцией всегда крайне сложно бороться, но в целом мы думаем, что это поможет. Например, сейчас мы только начали организовывать матчи, ещё не объявили билетную программу, а 17 сайтов уже стали продавать билеты. Вот такие вещи, а также потом перепродажа билетов — непростая тема, но есть порядок, установленный на чемпионате мира: если ты хочешь сдать билет, то должен отдавать его через определённый сайт, и тогда причина будет понятна. Спекуляция будет пресекаться, мы будем ужесточать меры через эту административную ответственность», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.