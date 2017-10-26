Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Погба вернётся в строй к матчу с «Челси»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в ближайшее время завершит восстановление от травмы. Как сообщает L'Equipe, французский футболист вернётся в строй к выездному матчу с «Челси» в 11-м туре чемпионата Англии, который состоится 5 ноября.
24-летний игрок, который травмировал заднюю поверхность бедра в матче Лиги чемпионов с «Базелем» (3:0), не выходит на поле с 12 сентября.
При этом отмечается, что если в игре с «Челси» наставник манкунианцев Жозе Моуринью решит поберечь Погба, он точно сыграет против «Ньюкасла» 18 ноября.
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