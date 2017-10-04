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«Манчестер Юнайтед» запретил травмированному Погба играть в баскетбол

4 октября 2017, среда. 06:30 Футбол

Медицинский штаб «Манчестер Юнайтед» запретил полузащитнику команды Полю Погба играть в баскетбол, чтобы не усугублять травму, сообщает The Sun. В клубе опасаются, что увлечение 24-летнего француза баскетболом может затянуть его восстановление. Более того, медики «МЮ» полагают, что именно привычка Погба делать слэм-данки спровоцировала травму, которую он получил в первом тайме матча с «Базелем» (3:0) на групповом этапе Лиги чемпионов.

Изначально сообщалось, что восстановление Погба может затянуться на шесть недель. Затем издание The Times написало, что Погба может выбыть на три месяца. Наставник «МЮ» Жозе Моуринью позже опроверг информацию о трёх месяцах.

Источник: The Sun Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Поль Погба Травмы — футбол
Новости. Футбол
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