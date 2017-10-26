Президент «ПСЖ»: ответил на все вопросы прокуратуры, мне нечего скрывать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о поездке в Швейцарию, где был допрошен прокуратурой по делу о коррупции при покупке прав на показ матчей чемпионатов мира с 2018 по 2030-й.
«Я приехал в Швейцарию, чтобы дать свои объяснения. Ответил на вопросы прокурора, мне нечего скрывать. Я всегда доступен для швейцарской прокуратуры, если они снова захотят меня видеть. Я приехал спокойным и спокойно уезжаю», — цитирует Аль-Хелаифи L’Equipe.
Напомним, что компания BeIN Media Group, в которой катарский функционер является генеральным директором, приобрела права на показ матчей мирового первенства при участии бывшего генсека ФИФА Жерома Вальке. Ранее появилась информация, что Аль-Хелаифи предоставил Вальке виллу стоимостью € 7 млн в качестве взятки за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира.