Воспитанник «Реала» перенёс операцию по удалению опухоли

Воспитанник «Реала» Франсиско Соль Ортис, который ныне является игроком «Виллема II», перенёс операцию по удалению опухоли, сообщает официальный сайт голландского клуба.
25-летнему испанскому футболисту ранее диагностировали опухоль яичек. В результате хирургического вмешательства сегодня, 26 октября, опухоль была удалена и взята для дальнейшего исследования.
«Мы все шокированы этой новостью. Желаем Франсиско и его семье много сил. Как только у нас появится больше информации о его здоровье, мы об этом сообщим», — сказал генеральный директор «Виллема II» Берри ван Гул.
Франсиско Соль Ортис является воспитанником «Реала». Помимо молодёжных и резервных команд мадридского клуба он также играл в «Луго», «Овьедо» и «Вильярреале». С 2016 года форвард выступает в «Виллеме II». В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов на его счету шесть голов и одна результативная передача в девяти матчах.