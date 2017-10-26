Кокорин: видимо, аргентинские игроки «Зенита» не ходили в школу

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подшутил над аргентинскими футболистами петербургской команды из-за незнания английского языка. В составе «Зенита» сейчас выступают пятеро аргентинцев: Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.
«С аргентинцами тяжело в плане общения. Не знаю, почему, но они даже английского не знают. Видимо, в школу не ходили. Много чего хочется спросить, но они не особо понимают, это большая проблема. На поле меньше проблем, а в быту пообщаться и подсказать очень тяжело.
На русском они вообще ничего не знают. Не было ли идеи в связи с этим выучить испанский? Я бы с радостью, но, думаю, мне не пригодится. Если бы я переехал в другую страну, с радостью бы учил язык», — сказал Кокорин в эфире радио «Зенит».