Бернат и Хамес вернулись к тренировкам в общей группе «Баварии»

Защитник «Баварии» Хуан Бернат полностью восстановился после травмы синдесмоза и снова тренируется с командой. В течение следующих дней испанский футболист будет постепенно увеличивать нагрузки, сообщает официальный сайт мюнхенской команды.
Полузащитник Хамес Родригес, пропустивший матч 2-го раунда Кубка Германии с «РБ Лейпциг» (1:1, 5:4 — по пен.) из-за проблем со спиной, также вернулся к работе в общей группе. Сможет ли колумбиец сыграть 28 октября против «Лейпцига» в рамках 10-го тура Бундеслиги, главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес решит в течение следующих дней.
Бернат, получивший травму в июле, приступил к беговым тренировкам