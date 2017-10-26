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Бернат и Хамес вернулись к тренировкам в общей группе «Баварии»

26 октября 2017, четверг. 23:58 Футбол

Защитник «Баварии» Хуан Бернат полностью восстановился после травмы синдесмоза и снова тренируется с командой. В течение следующих дней испанский футболист будет постепенно увеличивать нагрузки, сообщает официальный сайт мюнхенской команды.

Полузащитник Хамес Родригес, пропустивший матч 2-го раунда Кубка Германии с «РБ Лейпциг» (1:1, 5:4 — по пен.) из-за проблем со спиной, также вернулся к работе в общей группе. Сможет ли колумбиец сыграть 28 октября против «Лейпцига» в рамках 10-го тура Бундеслиги, главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес решит в течение следующих дней.

Бернат, получивший травму в июле, приступил к беговым тренировкам
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Хамес Родригес Хуан Бернат Травмы — футбол
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