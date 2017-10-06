Бернат, получивший травму в июле, приступил к беговым тренировкам

6 октября защитник «Баварии» Хуан Бернат впервые с момента получения травмы связок голеностопа начал тренироваться на газоне.
Испанец получил травму 22 июля в товарищеском матче с «Миланом» (0:4). Два дня спустя ему была сделана операция, и с того дня он работает над возвращением на поле. Сегодня Бернат приступил к беговым тренировкам. В зависимости от восстановительного прогресса нагрузки в течение следующих дней и недель будут увеличиваться.
«Я очень счастлив. Самое главное — что я больше не чувствую боли. Было непросто. Это была моя первая серьёзная травма. Впервые я перенёс операцию. Первое время было тяжело, но благодаря поддержке семьи, друзей и команды постепенно дело наладилось. Я тренируюсь очень усердно, потому что хочу вернуться в строй в хорошей физической форме.
Будет сложно, но я продолжаю надеяться на участие в чемпионате мира. Однако сейчас моя цель — полностью восстановиться и начать показывать хорошую игру в составе «Баварии». В этом случае поездка на чемпионат мира стала бы вознаграждением за труды", — цитирует 24-летнего защитника официальный сайт «Баварии».