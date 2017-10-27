В США первый функционер был приговорён к тюрьме по делу о коррупции в ФИФА

Бывший член Федерации футбола Гватемалы Эктор Трухильо, который ранее признал вину по делу о коррупции в ФИФА, был приговорён к восьми месяцам лишения свободы, сообщает Deutsche Welle.
Заседание состоялось в федеральном суде в Нью-Йорке. 63-летний функционер стал первым осуждённым в США по делу о коррупции в международной футбольной организации. В июне Трухильо признал себя виновным по фактам получения взяток в размере $ 175 тыс., в том числе за продажу медиа- и маркетинговых прав на чемпионаты мира.
27 мая 2015 года в Цюрихе были задержаны несколько высокопоставленных чиновников ФИФА по подозрению в коррупции, в том числе член исполкома ФИФА Джеффри Уэбб, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель. Ещё ряду чиновников были предъявлены обвинения. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые в количестве 14 человек получили взятки на сумму около $ 150 млн.