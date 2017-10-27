Хавбек «Спартака» Попов подарил 300 мячей детским школам Болгарии

Болгарский полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в день своего 30-летия, 26 октября, рассказал, как принял участие в благотворительной акции.
«В день своего 30-летия получаю фотографию, которые делают меня ещё счастливее. Как игрок сборной Болгарии, год назад я принял вызов спортивных журналистов, который заключался в том, чтобы подарить детям минимум 101 мяч. Я решил подарить в футбольные школы Софии 300 мячей. Дети, играйте сердцем и следуйте за своими мечтами!» — написал Попов в «Фейсбуке».
Добавим, что в сентябре Попов открыл собственную детскую спортивную академию в Болгарии.
Посмотреть фотографии можно в «Фейсбуке» Ивелина Попова.
Полузащитник «Спартака» Попов открыл детскую спортивную академию в Болгарии