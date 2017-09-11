Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов открыл детскую спортивную академию в Болгарии, сообщает Sportal.
«Спортивная академия Ивелина Попова» начнёт полноценную работу в октябре 2017 года. Отмечается, что, судя по логотипу организации, академия будет являться не только футбольной, а также баскетбольной и волейбольной.
«Пришло время сообщить о моём приятном сюрпризе для детей, которые хотят тренироваться и реализовывать свои мечты. Команда уже собрана. Начинаем работать с октября! Всё для детей, потому что они – наше будущее!» — написал Попов в ««Фейсбуке».
Полузащитник «Спартака» Попов открыл детскую спортивную академию в Болгарии
Фото: facebook.com